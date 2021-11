Rangel agradado com declarações de Pinto Balsemão

Paulo Rangel diz-se preparado para ser primeiro-ministro e mostra-se agradado com as declarações do fundador do PSD, Francisco Pinto Balsemão, que diz não declarar apoio a nenhum dos candidatos à liderança.

Francisco Pinto Balsemão opta pela neutralidade política, resultando na satisfação de Paulo Rangel.

Rangel já tinha sido questionado sobre as mais recentes declarações de Rui Rio, que o acusa de não estar preparado para se primeiro-ministro.

"Claro que me sinto preparado, senão não me tinha candidato, mas a questão não é essa. Não pode ser uma pessoa a decretar quem está e quem não está preparado. São os militantes e cidadãos do PSD que vão fazer essa escolha", diz.

Veja também: