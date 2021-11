Chega retira apoio ao Governo dos Açores

O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta quarta-feira a retirada de apoio do partido ao Governo Regional dos Açores.

Na segunda-feira, Ventura ameaçou "quebrar qualquer entendimento" com o PSD, incluindo nos Açores, onde o partido tem um acordo de incidência parlamentar, se os sociais-democratas "derem as mãos ao PS no Governo nacional" após as legislativas.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, o líder do Chega reagiu às palavras do líder do PSD, Rui Rio, que, no mesmo dia, numa entrevista à Antena 1, afirmou que abdicaria de formar um Governo caso isso dependesse do Chega.

Segundo o líder do Chega, o raciocínio de Rui Rio mostra que "o que está em causa nestas eleições" é a "escolha de um bloco central de governação ou a escolha de uma via alternativa", e defendeu que o líder do PSD "prefere governar com o PS do que formar uma coligação com diversos partidos da direita parlamentar".

"Ao definir este trajeto, fica claro que o PSD deve começar a ser tratado como um partido de centro-esquerda e um aliado do PS, o que deve levar os eleitores da área política do centro-direita e da direita a pensar várias vezes antes da colocação do seu voto na urna eleitoral", indicou.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados, sendo que, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do Chega, dois do PPM, dois do BE, uma da Iniciativa Liberal e um do PAN.

Nos Açores, PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação.

A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com a IL.

