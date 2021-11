A peça-chave no puzzle da relação de Luís Filipe Vieira com o BES

No segundo episódio da Grande Reportagem SIC "Testa de Ferro", continua a ser percorrida a linha do tempo dos negócios de Luís Filipe Vieira com o BES, de Ricardo Salgado.

Este longo trabalho de investigação avalia o efeito da queda do banco do regime no grupo Promovalor.

Neste segundo episódio fica-se a conhecer uma personagem relevante nas manobras entre o BES e o ex-presidente do Benfica.

"Testa de Ferro" é uma Grande Reportagem SIC sobre os negócios do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que será emitida em quatro episódios. No vídeo acima, pode ver um excerto do segundo episódio, que estreia esta quinta-feira no Jornal da Noite.

