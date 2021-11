Falta de mão de obra em Portugal agrava-se com a pandemia

De Norte a Sul, da construção civil à industria ou à hotelaria, a falta de mão de obra está a ser uma dor de cabeça para os empresários, com a situação a agravar-se com a pandemia, já que muitos trabalhadores mudaram de profissão ou saíram do país.

O dobro do tempo é quanto demora agora preencher uma vaga na hotelaria, e ainda assim há lugares para os quais nem aparecem candidatos.

Com a pandemia e muitos hotéis fechados, milhares de funcionários terão deixado o turismo ou regressado aos países de origem.

Os sindicatos insistem que não falta gente para trabalhar, o que falta são ordenados mais altos.

Na restauração, devem faltar cerca de 20 mil pessoas de Norte a Sul do país.

O recurso aos inscritos no Centro de Emprego não é solução, lamentam alguns empresários.

Na indústria, há empresas a ir buscar mão de obra ao estrangeiro, assim como na construção civil, onde serão cerca de 70 mil os funcionários em falta.

A par da falta de mão de obra, também a escassez das matérias-primas unem os setores da restauração e da construção civil.