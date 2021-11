As temperaturas vão começar a descer a partir de sábado, com algumas regiões a atingirem valores negativos. Com a baixa das temperaturas, regressa o vento e a chuva já este fim de semana, depois de um começo de outono seco.

O interior norte e centro vão ser as regiões mais afetadas.

Ainda há uma possibilidade de queda de neve nas terras altas do interior norte e centro.