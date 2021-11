Dois mortos e dois feridos leves em colisão automóvel em Montemor-o-Novo

Duas pessoas morreram e outras duas sofreram ferimentos leves numa colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros ocorrida este domingo na Estrada Nacional (EN) 4, na zona de Montemor-o-Novo (Évora), revelou a Proteção Civil.

Um homem de 80 anos e uma mulher de 77 são as duas vítimas mortais da colisão. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que as duas vítimas mortais do sinistro, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 16:53, seguiam numa das viaturas acidentadas.

Fonte do INEM também contactada pela agência Lusa precisou que os dois feridos ligeiros resultantes do acidente são um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 37.

As duas pessoas que ficaram feridas já foram transportadas pelos bombeiros para o Hospital do Espírito Santo de Évora, indicou o CDOS, sem saber precisar se as vítimas mortais já tinham sido levadas para os serviços de Medicina Legal da mesma unidade hospitalar.

O troço da EN4 onde ocorreu o acidente foi cortado em ambos os sentidos, mas, pelas 19:20, o trânsito já circula de forma alternada, por uma das faixas da via, revelou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Évora da GNR.

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por 10 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da empresa Infraestruturas de Portugal. O helicóptero do INEM ainda foi acionado, mas acabou por ser desmobilizado, acrescentou a fonte.