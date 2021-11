Buscas ao FC Porto: o que está em causa

O advogado de Direito Penal, Dantas Rodrigues, aponta os crimes que poderão estar em causa nas buscas ao FC Porto e refere que este tipo de crimes demora tempo a serem investigados e são difíceis de provar.

Dantas Rodrigues começa por referir que as buscas resultam do processo "Cartão Vermelho" e o negócio do FC Porto com a Altice, relativo aos direitos de transmissão televisiva dos jogos clube, além do negócio da transferência de Éder Militão dos "dragões" para o Real Madrid, entre outros.

O advogado explica que não existe um limite em Portugal à comissão que se pode receber por transferências de jogadores.

Em causa poderão estar crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais, abuso de confiança e falsificação de documentos.

Dantas Rodrigues explica, também, que o foco da investigação é a comunicação, ou não, à entidade tributária das transações, e também averiguar se as entidades visadas seriam reais intervenientes ou empresas de fachada.

