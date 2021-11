Casa de Pinto da Costa também foi alvo de buscas 

Para além do Estádio do Dragão e da SAD do FC Porto, também a casa do presidente dos "dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa, foi esta segunda-feira alvo de buscas, devido a suspeitas relativas à negociação de direitos televisivos e contratos de alguns futebolistas.

O repórter da SIC, Joaquim Ferreira, conta que as buscas duraram cerca de uma hora.

Em causa estarão contratos efetuados com a antiga Portugal Telecom – agora Altice – para a transmissão televisiva dos jogos do clube. Os lucros terão parcialmente sido revertidos para o filho do líder portista, Alexandre Pinto da Costa, que é suspeito de ter recebido uma comissão de 2,5 milhões de euros do empresário Pedro Pinho.

As buscas à casa do filho de Pinto da Costa começaram pelas 09:30, com o Ministério Público a tentar perceber o porquê desta transferência entre Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa.

Esta não é a primeira vez que os dois estão envolvidos em negócios no mundo do futebol, nomeadamente sobre a venda de jogadores.

Estarão também em causa suspeitas de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.

