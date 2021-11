Sete adeptos do Dortmund foram detidos, na madrugada desta quarta-feira, devido a confrontos com a PSP, no Bairro Alto, em Lisboa. Dois agentes ficaram feridos sem gravidade.

Os desacatos começaram entre as 23:00 e a 00:00, desta terça-feira. Os confrontos tiveram origem numa abordagem da patrulha a um adepto Borussia Dortmund – equipa que vai defrontar, esta quarta-feira, o Sporting – que estava a grafitar uma parede.

Depois disso, cerca de 50 adeptos atacaram agentes da PSP. Imagens de vídeos amadores mostram um pequeno grupo de agentes a recuar perante os adeptos, que arremessam todo o tipo de objetos que encontravam pelas ruas do Bairro Alto.

Dois agentes da PSP ficaram com ferimentos ligeiros, tendo sido assistidos no local. Sete adeptos foram detidos por ofensa à integridade física e serão presentes a tribunal.

O jogo entre o Sporting e o Borussia Dortmund, a contar para a Liga dos Campeões, decorre esta quarta-feira à noite. A PSP vai acompanhar os adeptos alemães até ao Estádio José Alvalade para evitar confrontos entre adeptos.

Confrontos entre adeptos do Sporting e do AEK Atenas

No mesmo dia – horas depois dos incidentes registados no Bairro Alto – os adeptos do Sporting e do AEK de Atenas envolveram-se em confrontos, depois do jogo da Liga dos Campeões de Andebol, que decorreu no Pavilhão João Rocha.

Seis pessoas ficaram feridas, mas não houve detenções.