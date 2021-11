Ministro do Ambiente ouvido no Parlamento sobre plantação de eucaliptos em Portugal

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o secretário de Estado das Florestas, João Catarino, são ouvidos esta quarta-feira no Parlamento por causa da alegada intenção de aumentar as áreas permitidas a eucaliptos.



O pedido para as audições foi feito pelo partido "Os Verdes" e surgiu depois das denúncias das associações ambientalistas de que o Governo irá aumentar as áreas totais permitidas para plantar eucaliptos em cada concelho.

O ministro do Ambiente negou que a nova portaria aumente a área de eucalipto do país. João Matos Fernandes garante que, na nova portaria, só irá sinalizar o local em cada município onde os eucaliptos podem ser plantados.

