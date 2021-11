PSP desmantela rede de tráfico de droga que operava na Área Metropolitana de Lisboa

A PSP apreendeu 72 quilogramas de haxixe e deteve seis pessoas suspeitas de pertencer a uma rede de tráfico de droga que operava em vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

Segundo adiantou à Lusa o subcomissário Tiago Costa, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), três dos seis detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e os restantes com apresentações periódicas às autoridades.

"Esta operação resultou de uma investigação que já decorria desde 2018 e nos permitiu desmantelar uma rede que trazia droga do sul de Espanha e que abastecia vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, como Mafra, Cascais, Loures, Odivelas e a própria cidade de Lisboa", indicou Tiago Costa.

O subcomissário da PSP explicou ainda que a operação que levou ao desmantelamento desta rede começou com uma interceção de um transporte de droga na zona do Montijo e culminou com a realização de oito buscas, sete delas domiciliárias.

No âmbito destas buscas, as autoridades apreenderam 72 quilogramas de haxixe, 90 gramas de cocaína, armas e munições.

"Todos os alvos que estavam identificados no âmbito desta investigação foram detidos", sublinhou Tiago Costa.

Esta operação foi desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.

