André Ventura diz que direita está "completamente de rastos"

O líder do Chega considerou hoje que "a direita está completamente de rastos", procurando capitalizar com as divisões internas no PSD e CDS, e antecipou que Paulo Rangel poderá ser "o líder mais frouxo" da história social-democrata.

Na abertura do IV Congresso do Chega, André Ventura fez um discurso de campanha eleitoral em que procurou capitalizar com as divisões internas no PSD e CDS, afirmando que o seu partido atravessa um "momento histórico" e que a "direita está completamente de rastos".

Quanto a Paulo Rangel, adversário de Rio nas eleições diretas para a presidência dos sociais-democratas que decorrem no sábado, Ventura salientou que, se for eleito líder social-democrata, será "o líder mais frouxo que o PSD já teve alguma vez na sua história".

Saiba mais