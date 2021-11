PSD: Rangel deu os parabéns a Rio e apelou à unidade

O eurodeputado Paulo Rangel afirmou este sábado que já deu os parabéns a Rui Rio pela sua vitória nas eleições diretas para a presidência do PSD e deixou um apelo à unidade do partido.

Em conferência de imprensa, Rangel assumiu a derrota e disse já ter felicitado Rui Rio por telefone."Tive oportunidade de conversar com ele durante algum tempo e de lhe transmitir pessoalmente parabéns e facilitações", afirmou.

Por outro lado, Rangel, que sofreu hoje a sua segunda derrota em candidaturas à presidência do PSD, deixou um "apelo à unidade" com vista às legislativas de 30 de janeiro."Da minha parte e dos que me apoiaram, haverá uma colaboração leal e efetiva", assegurou.