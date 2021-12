Demissão de Cabrita: Ana Gomes "escandalizada" com "falta de empatia" do Governo

Ana Gomes critica, pela parte do Governo, a "falta de empatia com a família" da vítima mortal no polémico acidente que envolveu Eduardo Cabrita, aponta falta de clareza na ação do Executivo e confessa que não esperava a demissão do ex-ministro da Administração Interna.

A comentadora da SIC Notícias começa por referir que o caso do polémico atropelamento na A6 pelo carro onde circulava Eduardo Cabrita foi mal gerido, "como outros dossiers, como o do cidadão ucraniano" morto por agentes do SEF, acrescentando que também o Governo geriu mal a situação.

Ana Gomes critica a "falta de empatia com a família" da vítima mortal, Nuno Santos, desde logo porque o Governo não se fez representar no funeral: "Escandalizou-me não o terem feito".

"Escandalizou-me, também, que não houvesse atenção à família, que está com uma pensão miserável com esta questão a enrolar-se."

Acrescenta que, "para defesa do Governo, do ministro e do motorista", a ação do Executivo deveria ter sido mais transparente, sendo "o Governo, com a sua gestão danosa", a levar a este fim.

Contudo, Ana Gomes confessa não esperar uma demissão de Eduardo Cabrita esta sexta-feira, depois de o ex-ministro ter referido, sobre o acidente na A6, que era "só um passageiro".