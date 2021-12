Demissão de Cabrita: amigos da vítima mortal do atropelamento lamentam declarações do ex-ministro

Os amigos de Nuno Santos, a vítima mortal do acidente na A6 com o veículo onde circulava Eduardo Cabrita, lamentam as declarações do ministro demissionário ao conhecer a acusação do Ministério Público.

O fim da investigação não trouxe grandes surpresas aos amigos da família de Nuno Santos, lamentando as declarações do ministro ao conhecer as conclusões do Ministério Público.

Resguardada das atenções mediáticas, a família de Nuno Santos tomou conhecimento da acusação pelo advogado, a única pessoa com quem contactou esta sexta-feira.

No Escoural, no concelho de Montemor-o-Novo, cada notícia sobre o caso aviva a memória e a preocupação da população.

Na vila, dizem que o caso não será esquecido, mas que por agora resta esperar pelo tempo da justiça.