Melhor Bolo Rei tradicional está em Aveiro

O prémio de Melhor Bolo Rei tradicional do país foi este ano atribuído a uma pastelaria de Aveiro.

Foi considerado o melhor dos melhores no concurso nacional, que também lhes atribuiu o ouro para o bolo rainha e para o escangalhado.

São as mãos que fazem a diferença.

As de Luís, Joana, Lurdes, Raquel.

Mas principalmente as de Milú que faz este bolo-rei há 23 anos.

A massa sem grandes segredos leva os ingredientes tradicionais.

Depois vêm os extra.

Basicamente, isto tem-lhes valido vários prémios.

Nos últimos 8 anos, esta pastelaria de Aveiro trouxe quase sempre o título de melhor bolo rei tradicional do país.

Este ano, no concurso nacional, em Santarém, arrecadaram o ouro no rainha, o ouro no escangalhado e o título de melhor dos melhores para o Bolo Rei.

Começaram a comprar os frutos há 3 meses, mas com mais dificuldade do que o habitual.

A partir de segunda-feira começam a trabalhar, em dois turnos, 24h para dar resposta à procura que antecede a época natalícia.

Esperam que as restrições da pandemia não travem este entusiasmo de quem quer trabalhar

Nem afastem os clientes que querem ter na mesa de Natal, o tradicional Bolo-rei.