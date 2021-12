Marcelo diz que todos os diplomas que aguardava foram aprovados

O Presidente da República afirmou hoje que a dissolução da Assembleia da República decretada hoje, no limite do prazo, permitiu que fossem aprovados todos os diplomas que aguardava, que prometeu analisar rapidamente.

"Foram aprovados todos. O objetivo de não dissolver a 01 [de dezembro] , mas dissolver no limite, que é dia 05, era permitir essa aprovação. Estão aprovados", declarou Marcelo Rebelo de Sousa no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

O chefe de Estado referiu que alguns diplomas já foram publicados em Diário da Assembleia da República, incluindo os do pacote legislativo contra a corrupção, sobre os quais adiantou que espera que cheguem ao Palácio de Belém "na terça, quarta-feira" e que tenciona analisar "até ao fim da semana que vem".

"Outros deverão ser publicados proximamente. Eu irei analisá-los logo que possível", acrescentou.

Segundo o Presidente da República, "foram aprovados todos aqueles que fizeram alongar a data" da dissolução, entre "pedidos do Governo" e "iniciativas do parlamento".

"Serão analisados rapidamente", reforçou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República decretou hoje oficialmente a dissolução do parlamento e a marcação de eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro, que anunciara ao país em 04 de novembro.

"O Presidente da República assinou hoje o decreto que procede à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições legislativas para o dia 30 de janeiro de 2022", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet perto das 11:00.

Nos termos da Constituição, no período em que o parlamento se encontra dissolvido funciona a Comissão Permanente da Assembleia da República, composta pelo presidente, pelos vice-presidentes e por deputados indicados por todos os partidos, de acordo com a respetiva representatividade parlamentar.

Esta é a oitava dissolução da Assembleia da República desde o 25 de Abril de 1974 e acontece na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, na votação na generalidade, em 27 de outubro, com votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

Segundo a Constituição, compete ao Presidente da República dissolver a Assembleia da República, ouvidos os partidos nela representados, o que aconteceu em 30 de outubro, e o Conselho de Estado, que foi ouvido em 03 de novembro e deu parecer favorável, por maioria.

A decisão hoje oficializada, por decreto, cumpre a obrigação constitucional de no ato de dissolução se marcar a data de novas eleições, a realizar nos 60 dias seguintes, e a imposição da lei eleitoral de que têm de ser convocadas com uma antecedência mínima de 55 dias.

