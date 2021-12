Vila de Alenquer conta com diversão, gastronomia e presépios de Natal

A Vila de Alenquer volta a abrir portas à tradição natalícia e convida as pessoas a ver o chamado Presépio de Portugal.

O concelho de Alenquer está a promover um conjunto de iniciativas que se prolongam até ao final de dezembro. A oferta é variada e vai dos doces tradicionais à animação.

Apesar das restrições impostas, a organização promete assegurar as regras sanitárias.

Uma das principais atrações da edição de 2021 é o novíssimo Museu do Presépio, um espaço com enfoque na exposição e na evolução dos presépios ao longo do tempo.

Quem aqui se deslocar poderá apreciar exemplares do século XVIII, cedidos pelo Museu Nacional de Arte Antiga e percorrer uma cronologia que termina em pleno século XXI.

Alenquer espera receber 20.000 pessoas.