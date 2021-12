Em Portugal continental, o passado mês de novembro "classificou-se como muito frio e muito seco", revela esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O valor médio da temperatura média do ar, "11.17 °C, foi o 4º mais baixo desde 2000 com uma anomalia de - 1.20 °C em relação ao valor normal 1971-2000", explica o instituto, indicando ainda que "o valor médio de temperatura mínima do ar, 5.78 °C, foi muito inferior ao valor normal, - 2.13 °C, sendo o 11.º mais baixo desde 1931 e o 4º mais baixo desde 2000".

Já o valor médio de temperatura máxima do ar, "16.56 °C, foi 0.27 °C inferior ao valor normal".

"Verificou-se alguma variabilidade dos valores de temperatura média do ar. No entanto, destacam-se os valores diários de temperatura mínima diária do ar quase sempre inferiores ao valor médio mensal", pode ler-se.

Novembro deste ano foi também "o 3º mais seco dos últimos 90 anos, destacando o IPMA que o mais seco foi em "1981".

Já quanto à precipitação, o valor médio foi de "18.9 mm", ou seja, "muito inferior ao valor normal 1971-2000, correspondendo a apenas 17%". Por dias, especifica o IPMA, "apenas se verificou precipitação mais significativa nos dias 1 a 3 e 20 a 21".

