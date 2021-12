O mercado de Natal solidário da SIC Esperança decorre esta quarta-feira até as 20:00, no Altis Hotel, em Lisboa. Todas as entradas revertem para o projeto "Dress a Girl".

A iniciativa junta várias marcas e associações e no total são 33 bancas espalhadas por duas salas.

O principal objetivo é vestir cerca de 3 mil crianças em Cabo Verde. A roupa deverá ser entregue no início do próximo ano.