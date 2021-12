Combate à corrupção: “Não bastam leis teoricamente eficazes, são necessários recursos”

A Procuradora-Geral da República afirma que o combate à corrupção é uma responsabilidade de todos. Lucília Gago acrescenta ainda que os crimes estão mais sofisticados e que, por isso, são necessários recursos adequados à investigação.

“Os tempos mudaram e a criminalidade mudou com os tempos. A sofisticação do crime exige sofisticação da investigação, sob pena do Estado, os cidadãos e a sociedade em geral serem ultrapassados nesta guerra”.