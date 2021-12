Fernando Medina candidato a deputado por Lisboa

Fernando Medina vai ser candidato a deputado do Partido Socialista por Lisboa, confirmou a SIC Notícias. Depois de ter perdido a autarquia para o social-democrata Carlos Moedas, vai integrar a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República.

A lista de deputados do Partido Socialista por Lisboa está a ser votada esta sexta-feira numa reunião da comissão política distrital. O nome de Fernando Medina surge na quinta posição, em lugar elegível. Nas últimas eleições, o círculo de Lisboa conseguiu eleger 20 deputados para a Assembleia da República.

O secretário-geral socialista, António Costa, encabeça as candidaturas a deputados do PS em Lisboa, seguido pela vice-presidente do parlamento Edite Estrela e pela ministra Mariana Vieira da Silva.