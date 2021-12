Iniciativa Liberal: "Não viabilizaremos uma solução de tipo bloco central"

João Cotrim Figueiredo assume o objetivo da Iniciativa Liberal em eleger cinco deputados e ter ambição de poder. O partido reúne-se este fim-de-semana em Convenção, em Lisboa, para reconduzir o líder, que promete novas caras na política portuguesa.

João Cotrim de Figueiredo assume as bases da campanha eleitoral da IL, em que tem como objetivo, claro e assumido, eleger cinco deputados e ter influência num Governo.

Prepararam a maior das convenções, por um partido com quatro anos de existência, a primeira realizada em dois dias, com centenas de membros.

Contudo, surgem algumas críticas, nomeadamente, a uma liderança "centralista e menos liberal do que apregoa para o país", no entanto, uma única moção de estratégia vai a votos, com a promessa de novos rostos já em janeiro.

