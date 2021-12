Hospital de Santarém tem oficina de desenho e pintura para doentes ganharem autonomia e autoestima

No Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém, funciona uma oficina de desenho e pintura para que os doentes ganhem autonomia e autoestima.

Os artistas são doentes acompanhados pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental.

Este espaço, que o Hospital abriu para que a Associação R.INserir possa desenvolver um conjunto de oficinas criativas com os doentes, está também aberto a todos os artistas que queiram partilhar saberes e experiências.

Pretende-se, afinal, estimular a partilha, a inclusão e a criatividade, através do desenho e da pintura.

A originalidade do projeto conquistou o júri do Prémio Capacitar, do BPI e Fundação "la Caixa".

Quem acompanha os doentes não tem dúvidas sobre a importância da arte no desenvolvimento de competências de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente.

A Câmara Municipal, a Associação e o Hospital de Santarém estão unidos neste projeto.

Os serviços sociais referenciam as pessoas em risco e a associação R. INserir desenvolve o plano de atividades, integrado no trabalho do próprio Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital.