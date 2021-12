Ministério diz que pagamento por inteiro do subsídio de Natal a professores contratados é erro das escolas

Vários professores com contratos até ao final do ano letivo foram notificados para devolver, num prazo de 48 horas, parte do subsídio de Natal.

O pedido de devolução veio do Instituto de Gestão Financeira da Educação e com caráter de urgência.

A Associação Nacional dos Diretores Escolares diz que são poucas as escolas onde a situação ocorreu, mas para os professores afetados há uma dupla penalização.

O Ministério da Educação diz que se trata de pagamentos indevidos e ilegais relativos a um número residual de docentes e que cabe às escolas gerir o procedimento de devolução no âmbito da autonomia administrativa.