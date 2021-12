Aprovadas listas de candidatos a deputados do PS nas legislativas

A Comissão Política Nacional do PS aprovou as listas de candidatos socialistas a deputados às próximas eleições legislativas com 83% dos votos favoráveis, anunciou hoje o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro.

Entre os membros da Comissão Política Nacional do PS, 14% votaram contra e três por cento optaram pela abstenção.

Em conferência de imprensa, no final da reunião, José Luís Carneiro destacou "o fator experiência" entre os candidatos a deputados pelo PS, considerando que essa característica "é essencial para dar suporte político a um Governo que se quer estável".

O "número dois" da direção do PS adiantou que há oito cabeças de lista novos em relação às eleições legislativas de 2019 e que foram incluídos em lugar de eleição direta dois dirigentes da UGT.

Quem fica e quem sai

Em relação às eleições legislativas de 2019, o PS mantém os cabeças de lista em Lisboa (António Costa), Porto (Alexandre Quintanilha), Setúbal (Ana Catarina Mendes), Madeira (Carlos Pereira), Fora da Europa (Augusto Santos Silva), Faro (Jamila Madeira), Beja (Pedro do Carmo), Évora (Capoulas Santos), Santarém (Alexandra Leitão), Guarda (Ana Mendes Godinho), Coimbra (Marta Temido), Aveiro (Pedro Nuno Santos), Viseu (João Azevedo) e Viana do Castelo (Tiago Brandão Rodrigues).

Esta linha de continuidade é explicada na direção do PS com base no facto de a legislatura atual ter sido interrompida a meio dos quatro anos, na sequência do chumbo da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 na Assembleia da República.

Algumas das mudanças entre os cabeças de lista do PS acontecem nos Açores (Francisco César), Braga (José Luís Carneiro), Vila Real (Francisco Rocha), Bragança (Sobrinho Teixeira), Castelo Branco (Ana Abrunhosa), Leiria (António Lacerda Sales) e Portalegre (Ricardo Pinheiro).