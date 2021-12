Cientistas descobrem como bactéria da febre da carraça escapa ao sistema imunitário

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) descobriu como é que uma bactéria responsável por doenças como a febre da carraça consegue escapar ao sistema imunitário humano.

A descoberta, realizada por uma equipa de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC, "abre portas ao desenvolvimento de novas terapêuticas contra doenças infeciosas", afirma a universidade, em comunicado enviado à agência Lusa.

"Ao contrário do que se possa pensar, as carraças não são as responsáveis pela febre da carraça, mas sim os microrganismos que podem estar no seu interior. A Rickettsia é uma das bactérias que podem ser encontradas em parasitas, como as carraças, pulgas ou piolhos e que podem ser transmitidas aos humanos através da sua picada", explicita a nota da Universidade de Coimbra.