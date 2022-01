"Taxa Zero ao Volante" aperta controlo à condução sob efeito de álcool

Nas últimas semanas, as autoridades apertaram o controlo à condução sob o efeito de álcool. Com o Natal e o ano novo a chegar, a campanha “Taxa Zero ao Volante” apela aos condutores para que não toquem em álcool antes de saírem para a estrada.

O zero é o único valor que as autoridades querem encontrar nos testes aos condutores. Além de fiscalizar, a redução da sinistralidade rodoviária passa também pela educação e sensibilização.

Nos primeiros nove meses de 2021, morreram 367 pessoas nas estradas portuguesas. Uma em cada três vítimas tinha álcool no sangue.