Arranca esta quarta-feira, a 2.ª fase da vacinação gratuita contra a gripe e que passará a abranger também "os cidadãos com 60-64 anos de idade", informa a DGS, que hoje atualizou a norma nº 006/2021 de 25/09/2021.

"Em 2021, em contexto de pandemia COVID-19, mantêm-se as medidas excecionais e específicas no âmbito da vacinação gratuita contra a gripe, nomeadamente o início mais precoce, a vacinação faseada e a inclusão na gratuitidade dos profissionais que trabalham em contextos com maior risco de ocorrência de surtos e/ou de maior suscetibilidade e vulnerabilidade e, a partir de 15 de dezembro, a inclusão, na vacinação gratuita, da população dos 60 aos 64 anos de idade", lê-se na norma.

A 1.ª fase da vacinação gratuita, que arrancou a 27 de setembro, abrangeu "residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados, profissionais do SNS e grávidas". Na 2.ª fase foram incluídos "os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos", e a partir de amanhã, a gratuitidade chegará também à faixa etária entre os 60-64 anos.

A DGS lembra as pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita no SNS, que "a vacina contra a gripe é dispensada nas farmácias comunitárias através de prescrição médica, com comparticipação de 37%".

São considerados grupos prioritários para a vacinação contra a gripe: - pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; - doentes crónicos e imunodeprimidos, com seis ou mais meses de idade; - grávidas; profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

Até esta terça-feira, e desde o passado dia 27 de setembro, foram administradas em Portugal 2.238.647 doses da vacina contra a gripe.

