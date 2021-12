Armas, droga, ouro e dinheiro apreendidos em Elvas

A PSP de Elvas deteve esta quarta-feira oito pessoas durante uma operação de combate à criminalidade no centro da cidade, tendo sido apreendidas armas de fogo, droga, dinheiro e ouro nas buscas domiciliárias.

A operação policial começou com o nascer do dia e deu cumprimento a dez mandados de busca no centro histórico de Elvas.

Na operação, estiveram dezenas de agentes da PSP de Elvas, com reforço de efetivos de Portalegre e do comando de Évora.

A juntar às armas, munições e estupefacientes, a PSP apreendeu ainda cerca de 5 mil euros em ouro que se suspeita de origem ilícita.

Os oito detidos nesta operação policial ficam esta noite sob detenção e serão presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Elvas.