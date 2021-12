Doente foge a pé e enrolado em cobertor de hospital em Coimbra

Na última segunda-feira, um doente que tinha sido assistido a um enfarte agudo de miocárdio abandonou pelo próprio pé, enrolado num cobertor, os Hospitais da Universidade de Coimbra. O sobrinho do histórico socialista Manuel Alegre não teve vaga nos Cuidados Intensivos Coronários e esteve três dias no Serviço de Urgência.

Foi no último sábado de manhã que o sobrinho de Manuel Alegre, Ricardo Alegre Portugal, foi admitido na Urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Foi assistido a um enfarte de miocárdio agudo, sujeito a um cateterismo e a todos os procedimentos necessários, segundo o Correio da Manhã e confirmado à SIC.

O problema veio depois, quando a falta de vagas na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários foi, segundo o centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o motivo para que o paciente fosse colocado no Serviço de Urgência, ainda que sob vigilância adequada, garante o hospital.



Mas ao fim de três dias, o paciente não terá aguentado mais a falta de descanso, e acabou, segundo amigos, por fugir do hospital enrolado num cobertor, tendo depois sido por familiares para casa.

Foi já depois da fuga, e ao terceiro dia, que acabou por ser internado nos Cuidados Intensivos Coronários, motivo para que, nas redes sociais, o antigo médico e diretor do Centro Hospitalar de Coimbra, Rui Pato, amigo do doente, ter classificado como grosseira negligência médica fazer o recobro de uma vítima de enfarte no Serviço de Urgência - local que chamou de "inferno".

Quanto ao paciente, mantinha-se internado esta quarta-feira, e segundo fonte oficial do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com bom prognóstico e bem do ponto vista analítico e hemodinâmico.