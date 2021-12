Ivo Rosa adia instrução do processo BES por excesso de trabalho e falta de condições

O juiz Ivo Rosa adiou o início da fase de instrução do processo BES, prevista para o final de janeiro. Num despacho, alega tem excesso de trabalho e que não existem condições nas novas instalações do tribunal central de instrução criminal.

No despacho a que a SIC teve acesso, o juiz queixa-se que o edifício não tem salas com espaço para acolher as diligências e os megaprocessos, como aquele que envolve Ricardo Salgado e outros 23 arguidos e que, por isso, as centenas de volumes e apensos continuam dentro de caixotes.

Ivo Rosa diz ainda que ainda não lhe foram disponibilizados meios eletrónicos para a digitalização do processo.

Jornalista: André Palma

