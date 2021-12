O líder do PSD, Rui Rio, já escolheu e divulgou os cabeças de lista aos órgãos nacionais do partido. Os convites foram endereçados e a eleição ocorrerá durante o 39.º Congresso Nacional do PSD, marcado para os dias 17, 18 e 19 deste mês.

Em comunicado enviado às redações, o presidente do PSD anuncia que estão escolhidos os cabeças de lista aos órgãos nacionais do partido, "a eleger no próximo domingo".

"Rui Rio encabeçará a lista para a Comissão Política Nacional do partido, enquanto Paulo Mota Pinto voltará a ser o candidato à presidência da Mesa do Congresso. Nuno Morais Sarmento é agora candidato à presidência do Conselho de Jurisdição Nacional", revela o documento.

O "histórico militante e fundador do PSD, Pedro Roseta, que foi também presidente do Grupo Parlamentar do PSD durante o Governo da Aliança Democrática liderada por Sá Carneiro, encabeça a lista para o Conselho Nacional do Partido".

A fechar a lista, o vice-presidente do PSD de Braga e presidente da empresa Intermunicipal Braval, Rui Morais, "é o candidato à presidência da CNAF", enquanto José Silvano manter-se-á como "Secretário-Geral do PSD".

Falta saber, porém, qual o grau de renovação que Rio fará na Comissão Permanente, o núcleo duro da direção, e na Comissão Política Nacional.

A entrega das listas para os órgãos nacionais terá de acontecer até às 18h00 do próximo de sábado e a eleição decorrerá no domingo de manhã.

Ao Conselho Nacional, considerado o parlamento do partido e também eleito por método de Hondt, existirão várias listas como habitualmente (no último Congresso foram dez), sendo já certas - para lá da de Rui Rio - uma apoiada pelo ex-candidato à liderança Luís Montenegro (o primeiro nome só deverá ser conhecido na sexta-feira), outra pelo também candidato à liderança em 2020 Miguel Pinto Luz (que a deverá encabeçar), bem como a já várias vezes protagonizada por Joaquim Biancard Cruz e Duarte Marques.

Deverão ainda dar entrada outras listas, algumas até promovidas por apoiantes de Rui Rio, estando por confirmar se o deputado Carlos Eduardo Reis - que tem encabeçado das listas mais votadas em anteriores congressos - irá desta vez na lista oficial da direção.



