Presidente Marcelo já teve alta e diz sentir-se "muito bem"

O Presidente da República teve alta hospitalar e garantiu sentir-se "muito bem". Ontem à tarde, recorde-se, Marcelo foi operado a duas hérnias inguinais, no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

À saída do hospital, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a operação "correu muito bem", "acabei por operar não uma mas duas hérnias, (...) mas correu muitíssimo bem".

"Sinto-me muito bem, tenho que ter alguma precaução com esforços mais intensos, mas serão uns dias. Não posso conduzir, não posso mergulhar, não posso fazer esforços, (...) mas já vou trabalhar hoje e trabalhei ontem, já ontem promulguei diplomas e hoje tenho diplomas para promulgar", revelou.

"Tenho que tomar precauções, não posso andar de avião, nem conduzir nos próximos dias", reiterou, garantindo que continuará a trabalhar mas evitando "esforços" nas próximas duas semanas, "uma semana mais atenta e outra mais leve".

O ato cirúrgico decorreu "sem quaisquer complicações e com total estabilidade", tendo os médicos previsto que a alta hospitalar fosse dada dentro de 24 horas. O que aconteceu hoje cerca das 13h20.

“O Presidente da República foi submetido, com sucesso, a cura cirúrgica de hérnia inguinal bilateral, por técnica videocirúrgica totalmente extra peritoneal", referia o comunicado médico divulgado ontem no site da Presidência após ter sido concluída "com sucesso" a operação.

Após alta, Marcelo regressa a Belém

Entretanto, em comunicado divulgado no site da Presidência da República, informa-se que o chefe de Estado "teve esta manhã alta do Hospital das Forças Armadas, regressando a Belém para continuar as suas atividades".

"Ainda ontem ao fim da tarde, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa despachou diversos assuntos, teve uma reunião telefónica com o Primeiro-Ministro (que está em Bruxelas) e assinou várias nomeações de embaixadores, num segundo pacote do movimento diplomático", pode ler-se.

Ainda assim, e tal como o Presidente Marcelo disse aos jornalistas à saída do hospital, ao início da tarde de hoje, "nas próximas duas semanas, a agenda será naturalmente reduzida".

Esta foi a terceira intervenção cirúrgica a que Marcelo Rebelo de Sousa foi operado desde que chegou ao Palácio de Belém. No dia 28 de dezembro de 2018, foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, o que o obrigou a cancelar toda a sua agenda até ao final desse ano e a abrandar o ritmo nas semanas seguintes.

E, a 30 de outubro de 2019, Marcelo foi submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

