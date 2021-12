Na véspera de ser assinalado o Dia Internacional das Migrações, e um dia depois de a Guarda Nacional Republicana (GNR) ter confirmado que militares foram acusados de 33 crimes, por humilharem e torturarem imigrantes em Odemira, o Presidente Marcelo relembra o respeito pelos direitos dos imigrantes.

Sem fazer qualquer referência ao caso dos imigrantes torturados por militares da GNR, em 2018, em Odemira, o Presidente da República diz confiar que "Justiça será feita, com rapidez, em relação às acusações de inaceitáveis violações de liberdades, direitos e garantias", vincando, em simultâneo, que "as forças e serviços de segurança, e o Estado em geral, são particularmente responsáveis pelo seu respeito e cumprimento".

Mais, refere Marcelo, numa nota publicada hoje no site da Presidência da República, "os crimes ou infrações cometidos por elementos de uma força não podem ser confundidos com a missão, a dedicação e a competência da generalidade dos seus membros".

A nota é publicada, saliente-se, na véspera da comemoração do Dia Internacional das Migrações, aproveitando o chefe de Estado para vincar que "tais garantias e respeito pelos direitos fundamentais são devidos a todos, sejam ou não cidadãos nacionais".

"Como Nação de emigração, temos uma particular responsabilidade na qualidade do acolhimento dos imigrantes que nos procuram e aqui encontram uma nova vida, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar do nosso País", conclui.