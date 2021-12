Multimilionário dono do Chelsea é cidadão português

O russo Roman Abramovich, um dos homens mais ricos do mundo, é português. O multimilionário naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, segundo uma informação avançada este sábado pelo jornal Público.

Nestes casos, basta ter mais de 18 anos, ser descendente de judeus sefarditas e pertencer a uma comunidade sefardita de origem portuguesa. Esta última tem que ser comprovada com um certificado passado por uma comunidade judaica em Portugal que, no caso de Abramovich, foi assinada pela comunidade judaica do Porto, da qual tem sido parceiro.

Conhecido internacionalmente como o dono do clube de futebol britânico Chelsea, o empresário russo tem um património avaliado em mais de 12 mil milhões de euros, uma fortuna que começou a ser construída na indústria do petróleo, nos anos 90.

A investigação do Público ressalva a escassez de provas sobre as origens do empresário russo.