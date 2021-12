O estado do tempo vai mudar em Portugal na próxima semana, com a chegada da chuva e trovoada. As alterações climáticas irão sentir-se já a partir de amanhã e vão manter-se até ao Natal.

Em relação às temperaturas, vão manter-se amenas e não devem baixar significativamente no Natal, com as previsões a apontarem para valores acima do normal para esta altura do ano.