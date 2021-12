Covid-19: SNS vai comparticipar testes antigénio de uso profissional 

Para além dos quatro testes mensais gratuitos à covid-19, o Serviço Nacional de Saúde vai comparticipar todos os testes antigénio de uso profissional desde que prescritos por médicos de família ou pela Saúde 24.

A decisão deverá ser anunciada na próxima semana e prevê a comparticipação de todas as análises à covid-19 realizadas por profissionais de saúde.

Desde o início de dezembro, já foram realizados mais de 2,2 milhões de testes à covid-19, dos quais 760 mil PCR e mais de 1,5 milhões testes rápidos de antigénio de uso profissional.

Dezembro é já o mês com "mais testes à covid-19 desde o início da pandemia, no seguimento de um novo máximo de testagem diária alcançado na sexta-feira passada, dia 17", de acordo com a task force da testagem.



