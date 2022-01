Já estão em marcha as operações de Natal e Ano Novo da PSP e GNR

A PSP e a GNR têm em marcha as respetivas operações de Natal e Ano Novo que se vão prolongar até aos primeiros dias de 2022.

Reforço do patrulhamento, fiscalização e sensibilização fazem parte das missões que colocam nas ruas e estradas milhares de efetivos das duas forças policiais.

O objetivo é prevenir a sinistralidade, combatendo os muitos comportamentos de risco de alguns condutores. O consumo de álcool ou drogas, as manobras perigosas e o excesso de velocidade, são parte dos alvos na operação da GNR que se prolonga até dia 2 de janeiro.

Além do uso do telemóvel durante a condução e a falta do cinto de segurança a pandemia também vai estar na mente dos agentes.

A PSP vai continuar a estar presente nos aeroportos. Desde o início do mês já fiscalizou cerca de 3.500 voos e controlou mais de 342 mil passageiros. Foram levantados mais de 750 autos de contraordenação.

