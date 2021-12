Mulher ferida em acidente rodoviário em Évora morre a caminho do hospital

Uma mulher, de 23 anos, que sofreu ferimentos graves no acidente rodoviário ocorrido hoje na Estrada Nacional (EN) 254, perto de Évora, acabou por morrer durante o transporte para o hospital, revelou fonte da GNR.

A mesma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou à agência Lusa que a vítima mortal era a condutora e único ocupante do veículo ligeiro de mercadorias envolvido na colisão com um camião.

O óbito ocorreu "no trajeto" para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), indicou a fonte.

O acidente, para o qual foi dado o alerta às 09:33, aconteceu na EN 254, que liga Évora à vila de Redondo, revelou esta manhã à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Devido ao sinistro, a circulação automóvel em ambos os sentidos da estrada foi cortada, mas o trânsito já foi totalmente restabelecido por volta das 11:50.

As operações de socorro mobilizaram operacionais dos Bombeiros de Évora, da GNR e da Infraestruturas de Portugal, num total de 14 elementos, apoiados por seis veículos.