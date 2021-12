O Governo informa, esta quinta-feira, que foi aprovada a deliberação que propõe ao Presidente da República a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo "como Chefe do Estado-Maior da Armada", bem como "a correspondente promoção ao posto de Almirante".

No comunicado do Conselho de Ministros, que reuniu esta quinta-feira, pode ler-se que "foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, [e] após audição do Conselho do Almirantado, a exoneração do Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada", e a consequente "nomeação do Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada, bem como a correspondente promoção ao posto de Almirante".

Gouveia e Melo eleito personalidade do ano para a imprensa estrangeira

O anterior coordenador da task force de vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, foi recentemente eleito personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

O sucesso da estratégia de vacinação de Portugal foi notícia em todo o mundo. Os nossos correspondentes dedicaram muitas reportagens ao tema, que suscitou enorme interesse no exterior. Por isso, a escolha do vice-almirante Gouveia e Melo não demorou a conquistar o apoio da maioria dos profissionais", explica a jornalista Giuliana Miranda, presidente da AIEP,.

Os correspondentes estrangeiros salientam igualmente o papel de destaque do coordenador da task force para atingir a marca de quase 89% da população imunizada no país.

O prémio de personalidade do ano é atribuído desde 1990 pela AIEP, que tem atualmente 54 jornalistas internacionais oriundos de quase 20 países

