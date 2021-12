Operação da PSP regista acidentes e algumas infrações na entrada em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez para a SIC um balanço da operação na Ponte 25 de Abril, uma das entradas e saídas da capital, durante a manhã deste sábado, dia de Natal.

Há a registar alguns acidentes e um ferido ligeiro.

E foram também detetados alguns condutores sem carta de condução.

"É época de festas, tenta-se ir até junto das famílias, mas tem de se cumprir o Código da Estrada", relembra o chefe João Simões, da PSP.

O reforço do patrulhamento, fiscalização e sensibilização fazem parte das missões que colocam nas ruas e estradas milhares de efetivos das duas forças policiais.

O objetivo é prevenir a sinistralidade, combatendo os muitos comportamentos de risco de alguns condutores. O consumo de álcool ou drogas, as manobras perigosas e o excesso de velocidade.

Além do uso do telemóvel durante a condução e a falta do cinto de segurança, a pandemia também vai estar na mente dos agentes.

A PSP vai continuar a estar presente nos aeroportos. Desde o início do mês já fiscalizou cerca de 3.500 voos e controlou mais de 342 mil passageiros. Foram levantados mais de 750 autos de contraordenação.