Covid-19: Ricardo Mexia diz que há falta de meios para fazer o rastreio de contactos 

Ricardo Mexia alerta para a necessidade de reforçar os meios para fazer o rastreio de contactos de risco devido à covid-19.

Diz que, "neste momento", com os recursos que estão no terreno, não é possível fazer face às necessidades do rastreio de contactos: "Não é humanamente possível".

Na SIC Notícias, destaca que os números dos internamentos e mortalidade estão "bastante abaixo do experienciado no passado" e que o importante é conseguir assegurar que o Serviço Nacional de Saúde continue a responder àquilo que são as necessidades.

Ainda assim, Ricardo Mexia considera que o número de casos de covid-19 pode aumentar nas próximas semanas.

