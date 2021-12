Passagem de ano sem chuva e com temperaturas de primavera

A passagem de ano terá temperaturas de primavera e sem chuva, pelo menos no continente e na Madeira. No último dia do ano, os termómetros no continente devem oscilar entre os 22 e os 4 graus.

Na despedida de 2021, só as ilhas dos Açores é que poderão ter períodos de chuva. Já o nevoeiro deve fazer companhia aos portugueses em vários distritos do país.

Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, diz que vão estar temperaturas acima do normal para a época do ano.

Jornalista: Leonardo Monteiro