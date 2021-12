Casal recria famoso anúncio de Natal e faz sucesso nas redes sociais

Um casal português recriou um anúncio popular desta quadra festiva e está a fazer sucesso nas redes sociais.

Lucilina e Vítor Sobreiro, um casal de Torres Vedras, procuraram os melhores fatos do armário e do baú de Carnaval e decidiram realizar uma paródia, com um toque pessoal.

Neste anúncio, a senhora de amarelo não recebe chocolates do Ambrósio, mas sim um pitéu menos delicado: uma sandes de cozido.

O vídeo, originalmente publicado pela protagonista do anúncio, está a fazer sucesso nas redes sociais e conta já com meio milhão de visualizações e mais de 10 mil partilhas.