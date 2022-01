Margarida é a bebé do ano, tendo nascido às 00:00 em ponto no hospital Garcia de Orta, em Almada, com 2 quilos e 766 gramas.

O nascimento estava previsto para dia 22, mas aconteceu às 37 semanas de gestação.

Margarida Fernandes Maciel nasceu de parto natural, sendo uma bebé saudável.