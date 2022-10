Bolhas de ar impedem a poluição de oceanos? Conheça a tecnologia que vai ser instalada no estuário do Ave

Será instalada em breve uma barreira de recolha de lixo no Rio Ave, em Vila do Conde. O objetivo é impedir a chegada da poluição ao mar, através de bolhas de ar. O projeto vai ser apresentado esta semana na Conferência dos Oceanos.

O projeto vai ser instalado pela primeira vez em Portugal e o rio Ave foi o escolhido para esta experiência.

O projeto “Maelstrom” envolve vários parceiros, entre os quais, o CIIMAR, da Universidade do Porto.

O objetivo é diminuir a poluição no oceanos, visto que dois terços do lixo do mar vem de terra e dos rios.

Os dados mais recentes das Nações Unidas indicam que, todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico entram no oceano.