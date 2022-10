Investir no carbono azul: Ria Formosa retém quase 1,5 milhões de toneladas de carbono

A Fundação Calouste Gulbenkian quer atrair investimento das empresas para nove zonas costeiras de Portugal que são autênticos sumidouros de dióxido de carbono. Além de preservarem a biodiversidade, os sapais e as pradarias marinhas são capazes de retirar oito a 30 vezes mais emissões da atmosfera do que as florestas terrestres.