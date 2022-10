Crise no Governo: Pedro Nuno Santos recusa comentar decisão do primeiro-ministro

António Costa anulou o que o ministro das Infraestruturas anunciou como certo sobre o futuro aeroporto de Lisboa. O despacho assinado na quarta-feira por Pedro Nuno Santos levou o primeiro-ministro, ausente do país, na cimeira de Madrid, a comunicar a revogação da decisão do ministro esta quinta-feira. Já se fala em demissão, por iniciativa própria ou por decisão do primeiro-ministro. Em exclusivo à SIC, Pedro Nuno Santos diz que não faz qualquer comentário nesta fase.