As reações dos partidos à morte de José Eduardo dos Santos

Depois de vários dias internado nos cuidados intensivos, José Eduardo dos Santos morreu, esta sexta-feira, aos 79 anos. Governou Angola entre 1979 e 2017, tendo sido um dos Presidentes a ocupar por mais tempo o poder no mundo e era regularmente acusado por organizações internacionais de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.

E os partidos com assento parlamentar em Portugal, como recordam o ex-chefe de Estado angolano?

PCP recorda homem que venceu "sobre domínio colonial português"

O PCP "transmite ao Movimento Popular para a Libertação de Angola [MPLA] e ao povo angolano as sentidas condolências" pela morte de José Eduardo dos Santos. Os comunistas recordam Eduardo dos Santos como um homem "que conduziu o povo angolano à vitória sobre o domínio colonial português" enquanto presidente do MPLA e que depois de ser eleito Presidente da República travou "duríssimos combates, com dificuldades e complexidades", pela defesa e consolidação da independência do país, e "contra a agressão imperialista e racista".

"Recordando a contribuição de José Eduardo dos Santos para o desenvolvimento das tradicionais relações de amizade e solidariedade entre o PCP e o MPLA, assim como para as relações entre o povo português e o povo angolano, o PCP reitera ao MPLA o seu sentido pesar e a sua solidariedade", lê-se no comunicado.

BE: "O líder que governou em função dos seus interesses"